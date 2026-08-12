Ticaret Bakanlığı 'Hizmet İhracatı Strateji Belgesi'ni yenileme çalışmalarına başladı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Ömer Bolat'ın, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün Bakanlıkta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede Bolat'ın, hizmet ihracatçılarının sektörel taleplerini değerlendirdiği, gelecek dönemde yapılacak işbirlikleri ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduğu bildirildi.

Hizmet ihracatçılarının, sektörler itibarıyla bu yılın ilk 7 aylık gerçekleşmelerini sunduğunun ifade edildiği açıklamada, Bolat ve Şeker'in, dünyadaki gelişmeler karşısında Hizmet İhracatı Strateji Belgesi'ni birlikte yenilemek için çalışmaya başlamak konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Geçen yıl rekor hizmet ihracatına ulaşıldı

Açıklamada, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin, bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artışla 122,6 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla 2025 için belirlenen 121 milyar dolarlık hedefin üzerinde hizmet ihracatı gerçekleştirdiğinin ve en yüksek yıllık hizmet ihracatı rakamına ulaştığının altı çizildi.

Türkiye'nin, dünyadaki hizmet ihracatı sıralamasında 22'nci sıraya yükseldiğinin bilgisi verilen açıklamada, ülkenin uluslararası hizmet ticaretinden elde ettiği 63,5 milyar dolar ticaret fazlasıyla cari dengeye önemli bir katkı sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin söz konusu hizmet ticareti fazlasıyla dünyada en yüksek hizmet ticareti fazlası sağlayan 6'ncı ülke konumuna yerleştiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, 2002'de 14 milyar dolar ile dünya hizmet ihracatından yüzde 0,89 pay alırken, bu oran 2025'te 122,6 milyar dolar ihracat ile yüzde 1,28'e yükselmiştir. Böylece hizmet ihracatımız, 2002-2025 döneminde yıllık ortalama yüzde 9,9 artarak, aynı dönemde yüzde 8,1 olan dünya hizmet ihracatının yıllık bileşik büyüme oranının üzerinde bir büyüme göstermiştir. Turizmde 2025 yılında 63,9 milyon ziyaretçi ile 65,2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren sektörümüz, dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan 4'üncü, en yüksek turizm geliri elde eden 5'inci ülke olmuştur. Dünyada en çok ihracat yapan ülkeler sıralamasında 9'uncu sırada bulunan lojistik ve taşımacılık sektörümüz, 2025 yılında 42,4 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmıştır."

"Destek programlarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"

Türkiye'nin geçen yıl, 362 bin uluslararası öğrenci ve 1,4 milyon sağlık turisti ağırladığı vurgulanan açıklamada, eğitim ve sağlık hizmetlerinden toplam 6,2 milyar dolar gelir elde edildiği, bilişim ve yazılım sektöründe 5,5 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 767 bin metrekare kapalı fuar alanı kapasitesiyle Avrupa'da 6'ncı, dünyada da 9'uncu sırada yer alan Türkiye'nin uluslararası ticaretin önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yurt dışı müteahhitlik sektörümüz ise bugüne kadar 138 ülkede 567,8 milyar dolar tutarında projeye imza atarak dünyada proje üstlenen firma sayısı bakımından ikinci sıradaki yerini korumuştur. Yaklaşık 1 milyar izleyiciye ulaşan Türk dizi ve film sektörü de Türkiye'nin küresel marka değerini ve yumuşak gücünü her geçen gün daha da artırmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, hizmet sektörlerimizin küresel pazardaki rekabet gücünü daha da artıracak, küresel ölçekte büyümesini destekleyecek ve Türkiye'yi hizmet ihracatında dünyanın lider ülkeleri arasına taşıyacak politika ve destek programlarını kararlılıkla uygulamaya ve geliştirmeye devam edeceğiz."