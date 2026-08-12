Açık 23ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.08.2026 21:46

İstanbul'da 4 ilçede denize girmek yasaklandı

İstanbul'un Şile ve Arnavutköy ilçelerindeki sahiller ile Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ve Beykoz'un Karadeniz'e kıyısı olan sahillerinde dalga yüksekliği nedeniyle belirli günlerde denize girilmesi yasaklandı.

İstanbul'da 4 ilçede denize girmek yasaklandı

Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçenin sahil, koy ve plajlarında Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Windfinder verilerine göre, dalga yüksekliği dikkate alınarak 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13-14 Ağustos'ta denize girmenin yasaklandığı duyuruldu.

Arnavutköy Kaymakamlığından yapılan duyuruda dalga yüksekliğinin fazla olması nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığı ise son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda 13-14 Ağustos'ta dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması amacıyla Kısırkaya Halk Plajı'nın denize ve plaj girişine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada da "İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 13 Ağustos Perşembe ve 14 Ağustos Cuma günlerinde 2 gün süreyle denize girmek yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Ambarlı’da denize kanalizasyon döken İSKİ’ye üçüncü ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:35
Organ bağışında 143 bin 887 kişi dijital vasiyet oluşturdu
00:21
Motorine kademeli ÖTV uygulanacak
00:06
Astronomlar yeni bir kozmik cisim keşfetti: Kara delik "yıldızı"
00:08
Bakan Fidan: Libya'daki arabulucu rolümüzü yürütmeye devam edeceğiz
23:50
Kolombiya'da 7,4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 239'a çıktı
23:48
İran: Hürmüz Boğazı İran'ın şartları kabul edilene kadar açılmayacak
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ