Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.08.2026 18:33

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,96 değer kazanarak 14.110,14 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 405,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 257,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,19, holding endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,30 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,43 ile gıda, içecek oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de temmuz enflasyonunun beklentilere paralel gerçekleşerek ABD Merkez Bankasının faizleri sabit tutacağına yönelik beklentileri güçlendirmesiyle karışık bir seyir izlenirken, Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler yakından takip ediliyor.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 3,4 arttı. Her iki veri de piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Borsada yükseliş hızlandı
Borsada yükseliş hızlandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 15 Haziran'dan bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 14.000 puan seviyesini aşarken, Avrupa borsalarından pozitif ayrıştı ve yarın açıklanacak TCMB Enflasyon Raporu öncesinde günü yükselişle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde TCMB Enflasyon Raporu, cari işlemler dengesi ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Altın fiyatlarında son durum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Fransa'da 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya
18:51
Bahçeli: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün müzakere konusu haline getirilmesi mümkün değildir
18:45
Abbas: Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır
17:51
Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları konuşlanmamızı ve geri dönüşü engelliyor
17:49
Trump: ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ