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Dünya
AA 12.08.2026 17:49

Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları konuşlanmamızı ve geri dönüşü engelliyor

Lübnan ordusu, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik devam eden saldırılarının birliklerin konuşlanmasını tamamlamasını ve bölge halkının geri dönüşünü engellediğini duyurdu.

Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları konuşlanmamızı ve geri dönüşü engelliyor

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecine ve son saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in mevcut mutabakatları ve uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, son olarak Nebatiye ilinin Doğu Zavtar beldesinde belediye binasını patlattığı bildirildi.

Doğu Zavtar beldesinde İsrail'in okul, sağlık ocağı, kreş ve çok sayıda evi de yıktığı aktarılan açıklamada, İsrail'in "güneydeki köy ve beldelere mümkün olan en çok zararı verme ve istikrarın sağlanmasını engelleme yönündeki yıkıcı yaklaşımını sürdürdüğü" ifadelerine yer verildi.

Lübnan ordusunun, İsrail saldırılarına rağmen ülkenin güneyinde görevini yapmaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, "birliklerin konuşlanmasının tamamlanmasını ve halkın geri dönüşünü engelleyen saldırılar sebebiyle büyük zorluklarla karşılaşıldığı" vurgulandı.

⁠İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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