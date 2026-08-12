Açık 31ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 12.08.2026 17:31

Araştırma: Yapay zeka masallardaki kadın karakterleri sildi

Yapay zeka modelleri üzerine yapılan yeni bir araştırma, teknolojinin insan algısındaki önyargıları ortadan kaldırmak yerine daha da derinleştirdiğini ortaya koydu. Washington Üniversitesi'nin çalışması, yapay zekanın çocuk hikayelerinde kadın karakterleri neredeyse tamamen sildiğini gösteriyor.

Araştırma: Yapay zeka masallardaki kadın karakterleri sildi

Mitolojiden masallara kadar insanlığın yüzyıllardır aktardığı anlatılar, dünyayı anlamlandırma ve değerleri aktarma işlevi görüyor. Günümüzde ise yapay zeka, internetteki metinleri temel alarak yeni hikayeler üretiyor.

Washington Üniversitesi ekibi, cinsiyet belirtilmeyen konuşan hayvan karakterlerine dair metin yazılmasını istediğinde şaşırtıcı bir tabloyla karşılaştı.

Normal şartlarda çocuk kitaplarında erkek hayvan karakterler kadın karakterlere kıyasla iki kat daha fazla yer alırken, yapay zekanın ürettiği yaklaşık 24 bin hikayede kadın karakter oranı yüzde 2'de kaldı. Erkek karakterlerin oranı yüzde 41'i bulurken, kalan metinlerde cinsiyet tamamen belirsiz bırakıldı.

Tarafsızlık çabası silinmeye dönüştü

Yapay zeka geliştiricilerinin, önyargılardan kaçınmak amacıyla sistemleri nesnel veya cinsiyetsiz ifadeler kullanmaya yönlendirdiği düşünülüyor. Ancak araştırmacılar, bu tarafsızlık yaklaşımının kadın ve eril olmayan tüm kimliklerin hikayelerden silinmesiyle sonuçlandığını belirtiyor.

Konuşan hayvanlar aracılığıyla evrensel ve cinsiyetten bağımsız anlatılar oluşturulması hedeflenirken, yapay zeka insan dilindeki kalıpları çarpıtarak kadın karakterleri neredeyse görünmez kılıyor.

Tekdüzeleşen anlatılar ve gelecek kaygısı

Çalışma sadece cinsiyet dengesizliğini değil, yapay zekanın ürettiği içeriklerin niteliğini de gözler önüne seriyor. Modellerin sıklıkla kendisini tekrar eden kalıplara başvurduğu, örneğin "ateş başında toplanan hayvanlara öğüt veren bilge baykuş" gibi klişeleri sürekli yinelediği görüldü.

Yapay zekanın eğitim, yazılım ve içerik üretiminde her geçen gün daha fazla rol oynadığı düşünüldüğünde, bu sistemlerin toplumsal değerleri ve anlatı kültürünü nasıl şekillendirdiği sorusu büyük önem kazanıyor.

ETİKETLER
Yapay Zeka Araştırma Çocuk
Sıradaki Haber
Avustralya'da kök hücreden, insandakine benzer kalp kapakçık dokuları üretildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:44
Fransa'da 40 binden fazla kişi içme suyu kesintileriyle karşı karşıya
18:51
Bahçeli: Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünün müzakere konusu haline getirilmesi mümkün değildir
18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:45
Abbas: Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin halkının davasına destekleri için teşekkür ediyorum
18:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Egemen Filistin Devleti'nin varlığı baltalanmaktadır
17:51
Lübnan ordusu: İsrail'in saldırıları konuşlanmamızı ve geri dönüşü engelliyor
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
Berlin Duvarı'nın inşasının üzerinden 65 yıl geçti
FOTO FOKUS
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
Gökyüzünün mesafe tanımayan sadık kahramanları: Posta Güvercinleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ