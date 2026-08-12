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Dünya
AA 12.08.2026 17:20

Avustralya'da kök hücreden, insandakine benzer kalp kapakçık dokuları üretildi

Avustralya'da araştırmacılar, kök hücre teknolojisinden faydalanarak insandakine benzer kalp kapakçık dokuları geliştirdi.

Avustralya'da kök hücreden, insandakine benzer kalp kapakçık dokuları üretildi

Avustralya'nın Melbourne kentindeki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsünden (MCRI) yapılan yazılı açıklamaya göre, araştırmacılar, dünya çapında çok sayıda kişiyi etkileyen kalp kapakçık hastalığına yönelik çalışma yürüttü.

Laboratuvar ortamında kök hücre teknolojisinden faydalanan araştırmacılar, insandaki moleküler özellikleri taklit edebilen kalp kapakçık dokuları elde etti.

"Yeni tedaviler artık hızla test edilebilecek"

Çalışmanın yazarlarından Dr. Holly Voges, bu bulgunun, çocuk ve yetişkinlerdeki hasarlı kalp kapak dokularına yönelik tedavilerdeki olası kullanımına işaret ederek, yeni tedavilerin artık hızla test edilebileceğini ve geliştirilebileceğini vurguladı.

Araştırmanın sonuçları, "Cell Stem Cell" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
Avustralya Kalp Sağlığı Kök Hücre
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