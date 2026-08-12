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Gündem
AA 12.08.2026 17:35

Bakan Fidan Libya'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında ziyaretlerini ve görüşmelerini sürdürüyor.

Bakan Fidan Libya'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyaretinin ikinci gününde temaslarını sürdürüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Trablus kentinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Fidan Libya'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında Bingazi’yi ziyaret etti.

Bakan Fidan'ı havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter karşıladı.

Fidan, daha sonra Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Bakan Fidan Libya'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya ziyareti kapsamında bulunduğu Bingazi'de, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Libya'da temaslarını sürdürüyor

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