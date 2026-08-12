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Dünya
AA 12.08.2026 17:47

Trump: ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

Trump: ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerine yer verdi.

İran'ın sahip olduğu tek şeyin "yalancı basın" ve "yüzde 300" enflasyon olduğunu ileri süren Trump, ülkenin daha da kötüye gittiğini iddia etti.

Trump, "İran sadece konuşuyor, icraat yok, artık Ortadoğu’nun zorbası değiller." yorumunu yaptı.

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Donald Trump İran ABD Hürmüz Boğazı
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