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Güncel
AA 12.08.2026 17:48

Kuveyt, hayati öneme sahip bir tesise yönelik "terör planının" engellendiğini duyurdu

Kuveyt İçişleri Bakanlığı ülkede hayati önem taşıyan bir tesise yönelik "terör planının" engellendiğini duyurdu.

Kuveyt, hayati öneme sahip bir tesise yönelik "terör planının" engellendiğini duyurdu

Kuveyt İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.

Paylaşıma göre hassas güvenlik takibi ve izleme operasyonu sonucunda terör örgütü DEAŞ mensubu bir kişi eylem planını uygulamaya koymadan yakalandı.

Açıklamada "Yapılan soruşturmalar sonucunda şüphelinin, patlayıcı ve insansız hava aracı (İHA) üretimi konusunda eğitim aldığı, terör planını gerçekleştirmek ve söz konusu hayati tesisi hedef almak amacıyla bir insansız hava aracı ürettiği ortaya çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından, kanunlar uyarınca işlem yapılmak üzere yetkili mercilere sevk edildiği belirtildi.

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