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Güncel
AA 07.08.2026 12:31

Bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni virüsler tasarladı

ABD'deki bilim insanları, yapay zeka tarafından tasarlanan ilk virüsleri üretti.

Bilim insanları yapay zeka kullanarak yeni virüsler tasarladı

Guardian gazetesinin haberine göre, Stanford Üniversitesindeki bilim insanları, tamamen işlevsel olan ve laboratuvarda çoğalabilen yeni virüsler tasarlamak için yapay zekayı kullandı.

Araştırmacılar, yapay zeka sohbet robotlarının temelini oluşturan büyük dil modellerinin genetik karşılığı olan genom dil modellerini kullanarak "bakteriyofaj" adı verilen ve bakterileri enfekte eden virüsler oluşturmak için işlevsel genomlar tasarladı.

İlk kez yapay zeka kullanılarak tam genomların tasarlandığı çalışmada, bu yöntemle ortaya çıkan 16 yeni yaşayabilir virüs oluşturulurken bu virüsler bakterileri enfekte etmek üzere üretildi.

Üretilen bu virüsler laboratuvarda bir petri kabında E. coli bakterisi ile karşı karşıya getirilirken virüslerin bir kısmı iki farklı E. coli türünün direncini yenebildi.

Araştırmacılar, bu virüslerin insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmadığını kaydetti.

Araştırma, "Science" dergisinde yayımlandı.

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