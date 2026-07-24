AB'den Google'a 890 milyon euro ceza: Kendi uygulamalarını öne çıkarmakla suçlanıyor

Bu karar, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin gücünü sınırlamayı hedefleyen dönüm noktası niteliğindeki Dijital Piyasalar Yasası kapsamında teknoloji devine verilen ilk büyük ceza olma özelliğini taşıyor.

Avrupa Komisyonu, Google'ın bu uygulamalarının tüketici tercihlerini kısıtladığını ve kendi hizmetlerine rakipleri karşısında haksız bir avantaj sağladığını bildirdi.

Şirket ise karara tepki göstererek AB'nin taleplerinin milyonlarca Avrupalı kullanıcının faydalandığı hizmetlere zarar verebileceğini savundu.

Google Küresel İlişkiler Başkanı Kent Walker, "Uyum sağlamak için Avrupalıların sevdiği anlık otel, uçuş ve restoran fiyatlandırması gibi gerçek zamanlı Arama özelliklerini kaldırmak ve Google Play'deki güvenlik korumalarını devre dışı bırakmak zorunda kalıyoruz. Bu adil bir rekabet değil" ifadelerini kullandı.

AB yetkilileri ise hakim konumdaki platformların rakipleri dezavantajlı duruma düşürmesini önlemek adına bu tedbirlerin gerekli olduğunu belirterek Google'ın savunmasını reddetti.

Ceza iki ayrı ihlali kapsıyor

Google'a verilen toplam ceza miktarı, Dijital Piyasalar Yasası'nın iki farklı ihlalinden oluşuyor.

Avrupa Komisyonu, Google'ın arama sonuçlarında uçak bileti ve otel rezervasyonu hizmetlerinde kendi servislerini kayırdığını tespit ederek 460 milyon euro ceza uyguladı.

Google Play Mağazası kuralları nedeniyle de şirkete 430 milyon euro tutarında ayrı bir ceza kesildi. Düzenleyici kurumlar, kullanıcıların Google Play dışındaki daha ucuz tekliflerden haberdar edilmesine izin verilmediğini açıkladı.

Daha önce de rekabet davaları kapsamında milyarlarca euroluk cezalara çarptırılan Google, Avrupa'daki düzenleyici kurumlarla uzun bir anlaşmazlık geçmişine sahip bulunuyor.

AB Rekabet Komiseri Teresa Ribera, şirketlerin pazar konumlarıyla değil, ürünlerinin kalitesiyle başarılı olması gerektiğini ifade etti.

Ribera, "En iyi ürünler bir arama motorunu işleten şirkete ait oldukları için değil, daha iyi oldukları için başarılı olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

AB Dijital Politikalar Sorumlusu Henna Virkkunen de benzer bir görüş paylaşarak, "Bu kararın ardından daha fazla rekabet olmasını ve diğer şirketlerin de yenilik yapabilmesini sağlamak istiyoruz" dedi.

Avrupa Araştırma Merkezi Vurgu Direktörü Zach Meyers, rekabet kurumunun nihai kararındaki gecikmenin ABD-AB ilişkilerini bozmama arzusundan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Ancak Meyers, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergileri tehditleri ve uygulamaları karşısında Komisyonun çekimser kalmanın bir yarar sağlamayacağını gördüğünü ve cezayı onayladığını aktardı.

Meyers, "Bu durum, ABD Başkanının öngörülemezliği karşısında AB'nin yumuşak davranarak kazanacağı bir şey olmadığını ve düzenleyici meşruiyeti açısından kaybedecek çok şeyi olduğunu gösteren giderek güçlenen bir anlayışı yansıtıyor" dedi.

Google'ın düzenlemelere uymak veya kararı yargıya taşımak için 60 gün süresi bulunuyor.