ABD'deki seçimde yazılım hatası: ABD vatandaşı olmayan yüzlerce kişi oy kullandı

New Jersey Valisi Mikie Sherrill tarafından yapılan açıklamaya göre aksaklık, 2023 ortası ile 2024 ortası arasında eyaletin Motorlu Araçlar Komisyonu üzerinden sürücü belgesi veya kimlik kartı başvurusu yapan yaklaşık 6 bin 600 kişiyi etkiledi.

Başvuru sahipleri ekranda ABD vatandaşı olmadıklarını beyan etmelerine rağmen, sistemdeki arıza nedeniyle otomatik olarak seçmen listelerine eklendi.

Eyalet yetkilileri, sehven kaydı yapılan kişilerden 400'den azının oy kullandığını bildirdi.

Kullanılan oyların 2024 seçimlerinde New Jersey'de verilen 4 milyondan fazla oyun yüzde 0,01'inden azına denk geldiği ve herhangi bir seçimin sonucunu etkilemediği belirtildi.

Sorunun yakın zamanda ortaya çıktığını ifade eden Vali Sherrill; geniş kapsamlı bir soruşturma talimatı verdiğini, usulsüz kayıtların silindiğini ve ilgili yazılım yüklenicisi firmanın değiştirileceğini açıkladı.

Sherrill ayrıca, durumu daha önce tespit edip kamuoyuna açıklamadığı gerekçesiyle önceki eyalet yönetimini de eleştirdi.

Gelişme, ülkede seçim güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Beyaz Saray, olayın ABD Başkanı Donald Trump'ın eyaletlerin federal seçimlerde vatandaşlık doğrulamasını zorunlu kılmasını öngören "SAVE America" yasasının çıkarılması gerekliliğini ortaya koyduğunu savundu.

Demokratlar ve oy hakkı savunucuları ise olayın münferit bir idari hatadan ibaret olduğunu dile getirdi.