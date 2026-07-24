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Dünya
AA 24.07.2026 08:57

ABD ordusu, İran'a yönelik 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.

ABD ordusu, İran'a yönelik 13. saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 13. saldırı dalgasının TSİ 04.00'te "başarıyla" tamamlandığı belirtilerek, İran'ın komuta merkezleri, insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, iletişim ağları, kıyı izleme merkezleri ve denizcilik kapasitelerinin hedef alındığı aktarıldı.

Saldırıların amacının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemiler ve sivil denizcilere yönelik tehdidinin azaltılması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Uluslararası su yolu (Hürmüz), İran Devrim Muhafızları Ordusunun son dönemdeki saldırılarına rağmen açıktır. ABD ordusunun desteğiyle ticari gemiler serbestçe boğazda hareket edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 50 bin ABD askerinin halihazırda Orta Doğu'da görev yaptığı bilgisi paylaşıldı.

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İran ABD Hürmüz Boğazı
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