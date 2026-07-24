Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.07.2026 09:50

ABD, İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında gece boyunca İsfahan, Yezd, Loristan, Sistan-Beluçistan, Hürmüzgan, Fars ve Huzistan eyaletlerindeki çeşitli noktaların hedef alındığı belirtildi.

ABD, İran'a yönelik son saldırılarında ülkenin çeşitli bölgelerini hedef aldı

İran medyasında yer alan haberlere göre, ABD ordusu ülkeye yönelik saldırılarına gece saatlerinde de devam etti.

Saldırılarda İsfahan eyaletinin merkezi İsfahan kenti, Loristan eyaletine bağlı Hürremabad ve Burucerd, Sistan-Beluçistan eyaletindeki Kunarek, Hürmüzgan eyaletindeki Keşm Adası, Cask ve Bender Abbas, Huzistan eyaletindeki Endimeşk, Umidiye ve Ahvaz ile Yezd eyaletindeki Yezd kenti ve Fars eyaletine bağlı Firuzabad hedef alındı.

Bender Abbas'a düzenlenen saldırıda 2, Hürremabad kentine gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında da 2 kişi yaralandı.

Huzistan Valiliği, Ahvaz kentine düzenlenen ABD saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ETİKETLER
ABD İran Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti
10:42
Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:40
Detaylar belli oldu: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alacak
10:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak
10:14
Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da 2026'da İsraillilerin saldırılarında 86 Filistinli hayatını kaybetti
10:03
İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya paylaşımı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ