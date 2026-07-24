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Dünya
AA 24.07.2026 09:34

İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu.

İspanya, başkent Madrid çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan etti

-İspanyol yayın kuruluşu RTVE'ye göre, İspanya İçişleri Bakanlığından, Madrid ve çevresinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakan Grande-Marlaska'nın orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiği belirtildi.

Öte yandan yetkililer, yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi ve kontrolden çıkması ihtimaline karşı tedbir amaçlı tahliyeleri de değerlendiriyor.

Madrid bölge yönetimine göre, orman yangınlarında durum "kritik" seviyede kalmaya devam ederken, bölgedeki 3 büyük yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

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