Parçalı Bulutlu 23.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 24.07.2026 09:38

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu

Vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM) kuruldu.

Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi kuruldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (SEDDK) yapılan açıklamaya göre, trafik sigortası kapsamındaki değer kaybı uyuşmazlıklarının asgariye indirilmesi ve bu uyuşmazlıklara bağlı istismarların ortadan kaldırılması için kurum tarafından hazırlanan beş maddelik eylem planının ilk dört maddesi art arda hayata geçirildi.

Eylem planının beşinci maddesi kapsamında, vatandaşların hasar ihbarlarını tek bir merkez üzerinden kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak üzere tüm sigorta şirketlerinin entegre olduğu "Alo 193 OHİM" kuruldu.

Teknik hazırlıkların tamamlanmasını müteakip 1 Eylül itibarıyla faaliyete geçecek olan OHİM üzerinden, ilk etapta trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvuruları kabul edilmeye başlanacak.

Vatandaşlar, hasar ihbarlarının yanı sıra hasar sonrası kendilerini rahatsız ve mağdur eden illegal yapıları da yine Alo 193 hattını kullanarak SEDDK'ya şikayet edebilecek.

ETİKETLER
SEDDK Sigorta
Sıradaki Haber
Gram altın güne düşüşle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:53
Özgür Özel ve 90 vekil CHP'den istifa etti
10:42
Gülistan Doku soruşturmasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
10:40
Detaylar belli oldu: Tarım ve Orman Bakanlığı 1874 personel alacak
10:24
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 23 uzman yardımcısı alacak
10:14
Filistin Sağlık Bakanlığı: Batı Şeria'da 2026'da İsraillilerin saldırılarında 86 Filistinli hayatını kaybetti
10:03
İletişim Başkanı Duran'dan Ayasofya paylaşımı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
Buğday hasadının ardından balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı
FOTO FOKUS
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
Manisa'da midibüsle panelvan çarpıştı: 1 ölü, 10 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ