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Güncel
TRT Haber 14.07.2026 14:57

Avrupa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında tarihi buluşma

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10’uncu yılı dolayısıyla Avrupa’nın en büyük anma programı Almanya’nın Württemberg kentinde gerçekleştirildi.

Avrupa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında tarihi buluşma
[Fotograf: TRT Haber]

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Youth Württemberg’in düzenlediği “Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Anma Programı”, Avrupa’nın farklı bölgelerinden gelen vatandaşları ortak hafızada buluşturdu.

Program kapsamında Gazeteci-Yazar Yasemin Asan, 15 Temmuz gecesinde yaşananları, şehitlerin ve gazilerin hafızalara kazınan kahramanlık hikayelerini anlattı.

Şair ve Yazar Ömer Demirbağ ise konuşmasında şehitlik makamının manevi değerine, 15 Temmuz’un millet iradesi ve inanç ekseninde taşıdığı anlamına vurgu yaptı.

Avrupa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında tarihi buluşma

Demokrasi ve milli birlik mesajı

Programa, Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak Kaçar, AK Parti Almanya Temsilcisi Zühal Aksoy ve UID Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Furkan Katırcıoğlu ve UID Almanya Württemberg Bölge Başkanı Burak Şahin de katıldı.

Konuşmacılar, 15 Temmuz’un yalnızca bir darbe girişimi değil, milletin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmanın önemine dikkat çekti.

Togg yoğun ilgi gördü

Etkinlik kapsamında Togg sergisi, 15 Temmuz anısına düzenlenen koşu, okçuluk etkinlikleri, çocuk oyun alanları, sergi ve tanıtım stantları ile geleneksel lezzet ve alışveriş stantları ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü.

Avrupa'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında tarihi buluşma

Her yaştan katılımcının yer aldığı etkinlikte, gün boyunca milli birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan görüntülere sahne oldu.

Program kapsamında gerçekleştirilen umre çekilişini Yasemin Çelik kazandı. Organizasyon yetkilileri, Çelik’in kısa süre içerisinde umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gönderileceğini açıkladı.

Programdan elde edilen gelirin tamamının 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

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