Özgür Özel'den olağanüstü kurultay başvurusu

CHP’de Özgür Özel ekibi, olağanüstü kurultay için çağrı heyeti talebiyle Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar yer aldı;

Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerinden 833’ü, parti içi demokratik meşruiyetin yeniden tesis edilmesi ve partinin en yüksek karar organı olan Kurultayın toplanması amacıyla, ortak gündemli ve noter onaylı olağanüstü kurultay talebinde bulunmuştur. Kurultay üye tam sayısının üçte ikisinden fazlasını temsil eden delegelerin imzaları, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nde öngörülen on beş günlük süre içerisinde toplanmış ve 17 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına teslim edilmiştir. Ancak 17 Haziran 2026 tarihinden bugüne kadar olağanüstü kurultay çağrısı yapılmamış, kurultay delegelerinin açık, ortak ve bağlayıcı iradesi sonuçsuz bırakılmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesine göre, yönetim organı tarafından genel kurulun toplantıya çağrılmaması halinde, üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hukuk hakimi üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Bu nedenle, Türk Medeni Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca Ankara Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava dilekçesinde, isimleri daha sonra bildirilecek üç kurultay delegesinin Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayını toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi talep edilmiştir.