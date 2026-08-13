Batı Şeria'da gaspçı İsrailliler, Filistinlilerin evlerini kuşatarak tahliyeye zorluyor

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesinin Ras el-Ayn bölgesindeki Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarının, aileleri tecrit etmeyi ve evlerini terk etmeye zorlamayı amaçlayan uzun süreli bir kuşatmaya dönüştüğü uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin pazar gününden (9 Ağustos) bu yana bölgedeki Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurduğu, ardından yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engellediği belirtildi.

Ayrıca su ve elektrik hatlarının kesilmesiyle evlere gıda, su ve tıbbi malzeme ulaştırılmasının da engellendiği vurgulandı.

Heyet, hedef alınan evlerin Yusuf Abdusselam, Rızık Ebu Reyde ve Luey Ebu Reyde ailelerine ait olduğunu bildirdi.

Evlere yönelik baskın ve el koyma girişimlerinin yaklaşık 4 ay önce başladığı ve aile fertlerinin el koymayı önlemek için nöbetleşe kaldığı ifade edildi.

Kuşatma süresince ailelerin temel ihtiyaçlarına erişiminin engellendiği, sadece Kızılay'a ait bir ambulansın tıbbi bakıma ihtiyacı olan bir kız çocuğunu tahliye etmek ve bir miktar gıda maddesi ulaştırmak için bölgeye girebildiği aktarıldı.

Stratejik tepede 8. kaçak Yahudi yerleşim girişimi

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim Vadi'nin verdiği bilgiye göre, yüksek konumu ve geniş bir alanı görmesi nedeniyle coğrafi öneme sahip Re mevkisindeki Ras el-Ayn Tepesi'nde kaçak yerleşim yeri kurma girişimleri daha önce 8 kez tekrarlandı.

Heyet, saldırıların geçici varlığı kalıcı bir yerleşim odağına dönüştürme amacı taşıdığını belirtti.

Benzer bir durumun komşu Calud köyünde de yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, 22 Temmuz'da İsraillilerin 3 aydan fazla süren kuşatmanın ardından Mahmud et-Tubasi ailesinin evini gasbettiği hatırlatıldı.

Heyetin verilerine göre, 7 Ekim 2023 ile 30 Haziran 2026 arasındaki süreçte İsrailliler Batı Şeria'da 12 bin 506 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 52 Filistinli yaşamını yitirdi, Filistinlilere ait mülk ve tarlalarda 890 yangın çıkarıldı. Sadece Temmuz 2026'da ise İsrail güçleri ve yerleşimciler tarafından 2 bin 256 saldırı kaydedildi.

B'Tselem: "Etnik temizlik hızlanıyor"

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem de yaptığı açıklamada, Kusra'daki olayların münferit olmadığını, İsrailli milislerin ordu desteğiyle Filistin köy ve beldelerine yönelik saldırılarını genişlettiğini duyurdu.

B'Tselem Direktörü Yuli Novak, "İsrail'in Batı Şeria'daki etnik temizliği herkesin gözü önünde hızlanıyor ve genişliyor." ifadesini kullandı.

B'Tselem ayrıca, İsrail askerleri ve yerleşimcilerin Kusra'daki Filistin evlerinin çevresinde ayin yaptığını gösteren görüntüler paylaştı.