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Türkiye
AA 13.08.2026 06:21

"Dur" ihtarını dinlemedi, 450 bin lira ceza yedi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmasının da tespit edilmesi üzerine toplam 450 bin lira ceza uygulandı.

"Dur" ihtarını dinlemedi, 450 bin lira ceza yedi

Mesudiye Mahallesi'nde, trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü Ö.Ç. kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Yapılan kontrolde 1,07 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün daha önce de aynı ihlal nedeniyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Sürücüye "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca motosiklet de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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