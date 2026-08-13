Parçalı Bulutlu 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 13.08.2026 06:57

ABD savaş gemisinde ruh sağlığı krizi: Askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi

İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da görev yapan ABD uçak gemisi USS Abraham Lincoln'da görev süresinin uzatılması ve ağır yaşam koşulları nedeniyle ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşandığı iddia edildi.

ABD savaş gemisinde ruh sağlığı krizi: Askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi
[Fotograf: Reuters]

Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadan denizde kalan uçak gemisinde görevli yaklaşık 5 bin personelin tükenme noktasına geldiği ve bazı askerlerin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Görev süresi defalarca uzatıldı

Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan ve normal şartlarda mayıs ayında geri dönmesi planlanan USS Abraham Lincoln'ın görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldı.

Geminin modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılan 250 gündür aralıksız denizde seyrettiği kaydedildi.

Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi.

San Diego'da deniz kuvvetleri yetkilileriyle düzenlenen toplantıda söz alan bir asker yakını, eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki gösterdi.

ABD savaş gemisinde ruh sağlığı krizi: Askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi

Ağır yaşam koşulları ve malzeme sıkıntısı

ABD Kongre Üyesi Mike Levin, gemideki yaşam koşullarına dikkat çekerek duşların küflendiğini, tuvaletlerin bozuk olduğunu, haftalarca çamaşırhanelerin çalışmadığını ve sıcak su kesintileri yaşandığını ifade etti.

Levin ayrıca sabun, diş macunu ve deodorant gibi temel kişisel bakım ürünlerinin tükendiğini, yetersiz gıda temini nedeniyle yemeklerin sınırlı porsiyonlarla dağıtıldığını belirtti.

ABD Donanması iddialara yanıt verdi

İddiaların ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti.

Yetkili, ellerindeki verilere göre gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde bir artış tespit edilmediğini savundu.

Gemide uzman danışmanlar ve din görevlilerinin bulunduğunu belirten Donanma, gemiye temiz su, çalışan klima ve sağlıklı gıda erişiminin kesintisiz sağlandığını ileri sürdü.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal ise iddialar üzerine Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine mektup göndererek gemideki koşullar, sağlık durumları ve güvenlik olaylarıyla ilgili resmi inceleme talep etti.

ETİKETLER
ABD İran Ruh Sağlığı
Sıradaki Haber
Trump: Hürmüz tamamen kontrol altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:07
Borsa güne 14.124,18 puandan başladı
10:06
Yıkılan binadan kopan betonlar 2 binaya zarar verdi
10:03
Brent petrolün varili 88,85 dolardan işlem görüyor
10:11
İran, savaşta ve öncesindeki yıllarda denizde yaşanan kirliliğin yol açtığı zararların tazminini istedi
09:54
Bakan Uraloğlu: Havalimanlarımızın yolcu kapasitesini 397,4 milyonun üzerine çıkardık
09:35
Umman kıyılarında batan tankerin sızdırdığı petrol sahile ulaştı
Zengin floraya sahip Ağrı'da tescilli geven balında 357 ton verim bekleniyor
Zengin floraya sahip Ağrı'da tescilli geven balında 357 ton verim bekleniyor
FOTO FOKUS
Bakanlıktan market raflarındaki "algı oyunu"na karşı önlem
Bakanlıktan market raflarındaki "algı oyunu"na karşı önlem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ