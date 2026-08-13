ABD savaş gemisinde ruh sağlığı krizi: Askerlerin denize atlamaya çalıştığı iddia edildi

Aralıksız 250 gündür karaya ayak basmadan denizde kalan uçak gemisinde görevli yaklaşık 5 bin personelin tükenme noktasına geldiği ve bazı askerlerin denize atlayarak intihar girişiminde bulunduğu aktarıldı.

Görev süresi defalarca uzatıldı

Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılan ve normal şartlarda mayıs ayında geri dönmesi planlanan USS Abraham Lincoln'ın görev süresi, bölgedeki askeri operasyonlar nedeniyle birkaç kez uzatıldı.

Geminin modern tarihte bir uçak gemisi için rekor sayılan 250 gündür aralıksız denizde seyrettiği kaydedildi.

Navy Times ve Stars and Stripes haber sitelerine konuşan asker aileleri, görev uzatmalarının ardından askerlerin denize atlamaya çalıştığını söyledi.

San Diego'da deniz kuvvetleri yetkilileriyle düzenlenen toplantıda söz alan bir asker yakını, eşinin kendisine "Umarım yarın uyanmam" şeklinde mesaj attığını aktararak askeri komuta kademesine tepki gösterdi.

Ağır yaşam koşulları ve malzeme sıkıntısı

ABD Kongre Üyesi Mike Levin, gemideki yaşam koşullarına dikkat çekerek duşların küflendiğini, tuvaletlerin bozuk olduğunu, haftalarca çamaşırhanelerin çalışmadığını ve sıcak su kesintileri yaşandığını ifade etti.

Levin ayrıca sabun, diş macunu ve deodorant gibi temel kişisel bakım ürünlerinin tükendiğini, yetersiz gıda temini nedeniyle yemeklerin sınırlı porsiyonlarla dağıtıldığını belirtti.

ABD Donanması iddialara yanıt verdi

İddiaların ardından açıklama yapan ABD Donanması yetkilileri, uzun süreli görevlerin askerler ve aileleri üzerinde ağır bir baskı oluşturduğunun farkında olduklarını kabul etti.

Yetkili, ellerindeki verilere göre gemide intihar girişimlerinde veya intihar düşüncelerinde bir artış tespit edilmediğini savundu.

Gemide uzman danışmanlar ve din görevlilerinin bulunduğunu belirten Donanma, gemiye temiz su, çalışan klima ve sağlıklı gıda erişiminin kesintisiz sağlandığını ileri sürdü.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Richard Blumenthal ise iddialar üzerine Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Sekreterliğine mektup göndererek gemideki koşullar, sağlık durumları ve güvenlik olaylarıyla ilgili resmi inceleme talep etti.