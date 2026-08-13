Kanada ile ABD arasındaki gerilim artıyor: ABD büyükelçisini sınır dışı etme çağrısı

Dilekçede Hoekstra, Kanada ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilere zarar veren açıklamalarda bulunmak ve diplomatik protokollere aykırı şekilde Kanada'nın iç siyasetine müdahale etmekle suçlandı.

"51. eyalet" tartışması tepki çekti

İmza kampanyasında, Büyükelçi Hoekstra'nın Trump yönetiminin Kanada'yı ilhak etme tehditlerini meşrulaştırdığı öne sürüldü.

Hoekstra haziran ayında yaptığı bir açıklamada, Kanada'nın ABD tarafından ilhak edilmesinin Başbakan Mark Carney ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşülebilecek "harika bir konu" olduğunu söyleyerek tepki toplamıştı.

Eylül ayında Halifax'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Hoekstra, Kanada'daki seçim kampanyasındaki "Amerikan karşıtı" söylemlerden rahatsız olduğunu belirtmiş ve Trump yönetiminin gümrük vergisi hamlelerinin "ticaret savaşı" olarak nitelendirilmesini eleştirmişti.

Büyükelçi ayrıca Kanadalı siyasilerin ABD'ye seyahat edilmemesi yönündeki çağrılarını ve Amerikan içkilerinin raflardan kaldırılmasını da hedefe koymuştu.

Hakkındaki eleştirilere yanıt veren Hoekstra, görevinin "ABD Başkanının görüşlerini temsil etmek" olduğunu savundu. ABD'nin Ottawa Büyükelçiliği sözcüsü ise kampanya hakkında bilgi sahibi olduklarını ancak konuya ilişkin yorum yapmayacaklarını bildirdi.

Yeşil Parti Lideri Avam Kamarası'na sunacak

Yeşil Parti Lideri Elizabeth May tarafından Parlamentoya sunulacak dilekçede, Liberal Parti hükümetinden Hoekstra'nın resmen sınır dışı edilmesi ve ABD'nin Kanada'nın iç işlerine yönelik diplomatik müdahalelerini inceleyecek bir parlamento komitesi kurulması istendi.

Kanada geçmişte de yabancı müdahale iddiaları nedeniyle diplomatları sınır dışı etmişti. Hükümet 2023 yılında Çinli diplomat Zhao Wei'yi, 2024 yılında ise Hindistanlı altı diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etmişti.