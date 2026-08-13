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Türkiye
AA 13.08.2026 08:03

Araçların şasi numaralarını değiştiriyorlardı, 3 şüpheli gözaltında

Ankara'da hacizli, kaçak ve hakkında yakalama kararı bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek "change" yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Araçların şasi numaralarını değiştiriyorlardı, 3 şüpheli gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş Şubesi ekiplerince, hacizli, kaçak ve yakalama kararı bulunan araçların şasi numaraları değiştirilerek "change" yapıldığı tespit edildi.

Sanayide bulunan 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi.

Motor ve araç parçaları kriminal laboratuvarda uzmanlarca incelenirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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