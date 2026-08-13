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TRT Haber 13.08.2026 08:32

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik 17 ilde operasyon başlatıldı.

Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

 

Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütülürken toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Söz konusu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu öğrenildi.

Soruşturmanın odağında ekonomik yapılanma var

Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı aktarıldı.

Dosya, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülürken, şüphelilere yöneltilen iddialar arasında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlükler bulunuyor.

Soruşturma dosyasında bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendiriliyor.

MASAK incelemesi genişletiliyor

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de incelemeye alındı.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu rakam ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısı, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacak.

Yurt dışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında araştırılıyor.

Şirket ve varlıklara yönelik tedbirler

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin muhafaza edilmesi ve olası kamu zararının önlenmesi amacıyla bazı şirket ve varlıklara yönelik el koyma ve diğer koruma tedbirleri uygulanıyor.

Şirketler ve varlıklar üzerindeki tedbirlerin kapsamının, mali incelemelerin tamamlanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.

Soruşturmanın kapsamı, MASAK raporları, şirket kayıtları, banka hareketleri ve diğer adli deliller üzerinde yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.

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