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Dünya
NBC News 13.08.2026 07:45

Çocukluk arkadaşları DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendi

Bebekken Hindistan’daki yetimhanelere bırakılan ve ardından Hollanda’daki farklı koruyucu aileler tarafından evlat edinilen Meena Geltink (43) ile Minal Tijssen (44), yıllar sonra biyolojik kardeş olduklarını öğrendi.

Çocukluk arkadaşları DNA testiyle kardeş olduklarını öğrendi

Birbirlerinden habersiz şekilde Hollanda'da aralarında yaklaşık 160 kilometre mesafede bulunan farklı kentlerde büyüyen iki kadın, ilk kez 1996 yılında evlat edinilen çocuklar için düzenlenen bir etkinlikte karşılaştı.

Aralarındaki fiziki benzerlik ve güçlü bağ nedeniyle arkadaş olan Meena ve Minal, mektuplarında şakalaşarak birbirlerine "kız kardeş" diye hitap etti ancak zamanla izlerini kaybedip 15 yıl boyunca görüşemedi.

DNA testi gerçeği ortaya çıkardı

Nisan ayında yapılan DNA testi sonuçlarında yüzde 100 eşleşme sağlanmasıyla iki arkadaşın öz kardeş olduğu kesinleşti.

Fransa'da yaşayan Minal Tijssen, telefonuna gelen bildirimde "Kız kardeş" ifadesini gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadığını ve sosyal medya üzerinden fotoğraflara baktığında bu kişinin yıllar önceki çocukluk arkadaşı Meena olduğunu fark ettiğini söyledi.

Görüşmeyle ilgili duygularını aktaran Meena Geltink, kalbindeki eksik parçanın tamamlandığını belirterek, "Seni gördüğümde kendimi evimde gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.

Bilgi sahibi oldukları bir doğum kayıtları bulunmayan iki kardeş, gerçeği öğrendiklerinden bu yana her gün iletişimde kaldıklarını ifade etti.

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