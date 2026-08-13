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Ekonomi
TRT Haber 13.08.2026 08:27

Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak

Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı, bugün İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirecek.

Yılın 3. enflasyon raporu bugün açıklanacak

Yılın 3. enflasyon raporunun sunumunu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan gerçekleştirecek.

Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak.

Küresel ekonomik görünüm ve makro ekonomik veri gelişmelerini ele alacak. Karahan, sunumunun ardından basın mensupları ve ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Banka bir önceki raporda tahmin aralığı iletişimine ara vermişti. 2026 yılı için enflasyon ara hedefini yüzde 24 olarak açıklamıştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 26 düzeyinde belirlenmişti. 

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Enflasyon Merkez Bankası Fatih Karahan
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