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Güncel
The Guardian 13.08.2026 07:05

Uzayda yeni bir kozmik cisim keşfedildi: Kara delik yıldızı

Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskobu (JWST) verilerini inceleyerek evrenin erken dönemlerine ait tamamen yeni bir gök cismi türü keşfettiklerini duyurdu. "Karadelik yıldızı" (black hole star) veya resmi adıyla MoM-BH*-1 olarak adlandırılan cisim, Güneş Sistemi büyüklüğünde devasa bir yapıya sahip.

Uzayda yeni bir kozmik cisim keşfedildi: Kara delik yıldızı

Balina (Cetus) Takımyıldızı yönünde tespit edilen cismin, Big Bang'den yaklaşık 660 milyon yıl sonrasına ait olduğu belirlendi.

100 milyar kat daha fazla enerji yayıyor

Büyüklük olarak devasa bir yıldızı andıran gök cisminin, bilinen tüm yıldızlardan 100 milyar kat daha fazla enerji yaydığı kaydedildi.

Söz konusu enerji miktarının çekirdek tepkimesiyle (nükleer füzyon) açıklanamayacak kadar yüksek olduğu ve aktif bir karadeliğin enerji üretimine karşılık geldiği vurgulandı.

Bilgisayar simülasyonları ve tayf analizleri, cismin merkezinde Güneş'in yaklaşık 100 bin katı kütleye sahip beslenen bir karadelik bulunduğunu ve bu karadeliğin etrafının son derece yoğun bir hidrojen gazı kozasıyla sarılı olduğunu gösterdi.

Karadeliğin yaydığı radyasyonun bu gaz katmanından süzülerek cismin devasa bir yıldız gibi görünmesine ve parlak kırmızı bir ışık yaymasına neden olduğu aktarıldı.

"Küçük Kırmızı Noktalar" gizemi çözülüyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ve Hawaii Üniversitesi araştırmacıları önderliğindeki ekibe göre bu keşif, JWST görüntülerinde sıkça rastlanan ve "Küçük Kırmızı Noktalar" (Little Red Dots) olarak bilinen gizemli yapıların doğasını açıklayabilir.

Karadelik yıldızlarının, günümüz dev galaksilerinin merkezinde yer alan süper kütleli karadeliklerin ilk tohumları olabileceği değerlendiriliyor.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan araştırma, erken evrende karadeliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair soru işaretlerine yanıt sunuyor.

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