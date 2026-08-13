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Dünya
Al Jazeera 13.08.2026 09:32

Umman kıyılarında batan tankerin sızdırdığı petrol sahile ulaştı

Umman açıklarında haziran ayından bu yana karaya oturmuş halde duran bir tankerden sızan ham petrol, ülke anakarasına ulaşarak onlarca kilometrelik sahil şeridini ve hassas deniz ekosistemini kirletti.

Umman kıyılarında batan tankerin sızdırdığı petrol sahile ulaştı

Umman Çevre İdaresi tarafından yapılan açıklamada, karaya oturan tankerin yol açtuğı petrol kirliliğinin Ras Madrakah kıyılarındaki plajlara yayıldığı ve yaklaşık 40 kilometrelik bir sahil şeridini etkisi altına aldığı bildirildi. Yetkililer, kirliliğin ilerleyen saatlerde Masirah Adası’nın güney kıyılarına da ulaşmasının ve 10 ila 20 kilometrelik ek bir alanı daha etkilemesinin beklendiğini ifade etti.

Deniz yaşamı ve koruma alanları tehdit altında

Kirliliğin toplam alanının yüzlerce kilometrekareye ulaştığı, sızıntının özellikle deniz kaplumbağaları ve diğer deniz canlılarının yaşam alanlarını korumak amacıyla kurulan koruma bölgesine yakın noktalarda yoğunlaştığı belirtildi. Çevreci örgütler ise felaketin boyutunun resmi açıklamaların da ötesinde olabileceği uyarısında bulunuyor. Sızıntıyı önlemek ve çevresel hassasiyeti yüksek bölgelerdeki hasarı en aza indirmek için özel ekiplerin izleme ve temizlik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Sahipsiz kalan tankerde sorumluluk belirsizliği

Haziran ayında meydana gelen patlama şüphesinin ardından sürüklenen tankerin, Rus petrolü taşıyan ve yaptırımları delmek için kullanılan gölge filoya ait olduğu belirtiliyor. Birçok ülkenin yaptırım listesinde yer alan geminin resmi sahibi ve işletmecisinin kimliği konusundaki belirsizlikler ise felaketin hukuki boyutunu karmaşıklaştırıyor. Uzmanlar, bu tür yasa dışı veya denetimsiz gemilerin neden olduğu kirliliklerde temizlik masraflarını üstlenecek muhatap bulunamamasının, çevre felaketleriyle mücadeleyi daha da zorlaştırdığına dikkati çekiyor.

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Umman Petrol Çevre Kirliliği
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