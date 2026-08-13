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Dünya
CNN International 13.08.2026 09:19

Telefonları kendi kendine yönlendiren yapay zeka geliyor

Teknoloji devi Google, yapay zekanın akıllı telefon kullanım alışkanlıklarımızı kökten değiştireceğine inanıyor. Şirketin hedefi, kullanıcıların her bir işlem için cihazlarını sürekli yönetmek zorunda kalmadığı, komutları kendi başına yerine getiren dijital asistanlar geliştirmek.

Telefonları kendi kendine yönlendiren yapay zeka geliyor

Google'ın Android Ekosisteminden Sorumlu Başkanı Sameer Samat, şirketin akıllı telefonların geleceğine dair vizyonunu paylaştı. Günümüzde insanların günün büyük bölümünü başları telefona eğik şekilde geçirdiğini belirten Samat, yeni nesil yapay zeka sistemlerinin insanlara her gün 10 ile 30 dakika arasında zaman kazandırabileceğini vurguluyor.

Uygulamalar arası mekik dokuma devri kapanıyor

Geleceğin Android vizyonunda kullanıcılar sadece ne yapmak istediklerini ya da hedeflerini dile getirecek, sistem ise bu istekleri arka planda kendi kendine tamamlayacak. Örneğin, doktor muayenesinden sonra doktorun aldığı notları incelemek, sigorta şirketiyle kapsayıcılığı kontrol etmek ve ardından çekilecek bir emar için randevu oluşturmak gibi birden fazla uygulama ve süreç gerektiren adımlar tek bir talimatla halledilebilecek.

Şirket bu yöndeki ilk somut adımlarını yeni duyurduğu modellerle atmaya başladı. Tanıtılan yeni donanım ve yazılım özellikleri, kullanıcının telefonunu eline almadan veya sürekli ekranı kontrol etmeden yapay zeka ile etkileşime girmesini kolaylaştırıyor.

Sesli komutların daha etkin kullanılması adına geliştirilen yeni araçlar, konuşma sırasındaki gereksiz duraksamaları ve parazitleri temizleyerek metne dönüştürüyor ve iletişim süreçlerini hızlandırıyor.

Devler arasında yapay zeka yarışı kızışıyor

Küresel akıllı telefon pazarının yüzde 70'inden fazlasına güç veren Android, bu dönüşümde yalnız değil.

Apple, Samsung ve OpenAI gibi sektörün diğer büyük oyuncuları da kullanıcıların kişisel verileriyle uyumlu çalışan ve uygulamalar arası işlem yapabilen yapay zeka yeteneklerini hızla geliştirmeye devam ediyor.

Teknoloji devleri, kullanıcıların dijital hayatını yönetme konusunda birbirleriyle kıyasıya bir rekabet yürütüyor.

Kullanıcılardaki güvensizlik en büyük engel

Yapay zeka teknolojisi hızla ilerlese de toplumdaki şüpheci yaklaşım varlığını koruyor. Araştırmalar, tüketicilerin büyük bir kısmının yapay zekanın toplumsal etkilerinden endişe duyduğunu ve şirketlerin bu teknolojiyi sorumluluk bilinciyle kullanacağına tam olarak güvenmediğini gösteriyor.

Google yönetimi ise bu aşamada teknolojinin karmaşık jargonundan ziyade, bu yeniliklerin insanların günlük hayatında sağladığı somut faydalara odaklanılması gerektiğini savunuyor.

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