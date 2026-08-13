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Türkiye
AA 13.08.2026 09:18

Giresun'da suya kapılan 3 kişinin de cansız bedeni bulundu

Giresun'un Görele ilçesinde yağışla birlikte yükselen derede akıntıya kapılan anne ve 2 kızı kayboldu. Kızların cansız bedeninin bulunmasının ardından, ekipler 57 yaşındaki annenin de cenazesine ulaştı.

Giresun'da suya kapılan 3 kişinin de cansız bedeni bulundu

İlçeye bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'nin dün taşması sonucu dere kenarında piknik yaparken kızları Burcu ve Burçin ile akıntıya kapılan Zekiye Kırca'yı arama çalışmaları sürdürüldü.

Ekipler, Zekiye Kırca'nın cansız bedenine kaybolduğu noktadan yaklaşık 5 kilometre uzakta ulaştı.

Kırca'nın cenazesi, inceleme için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Ekipler, Burcu ile kardeşi Burçin Kırca'nın cenazelerine dün ulaşmıştı.

Olay sırasında ailesinin yanında olan baba Mehmet Kırca, kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.

İstanbul'da yaşayan Zekiye ve Mehmet Kırca çiftinin yazı köyde geçirdikleri, kızları Burcu ve Burçin Kırca'nın da uzun yıllar sonra onlara eşlik ettiği öğrenildi.

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