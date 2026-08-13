Brent petrolün varili 88,85 dolardan işlem görüyor

Dün 90,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün ekim vadeli varil fiyatı, günü 88,98 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 88,85 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün eylül vadeli varil fiyatı da 83,09 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel ve ABD kaynaklı verilerin petrol arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılmasına yönelik beklentilerin arz endişelerini hafifletmesi etkili oluyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 17 milyon 400 bin varil artarak 424 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 700 bin varil azalacağı yönündeydi.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de ham petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler, piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskılarken, ticari ham petrol stoklarındaki artışta ülkenin stratejik petrol rezervlerinden yapılan salımın etkili olduğunu gösteren veriler bu düşüşü sınırladı.

EIA verilerine göre, ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol rezervleri aynı dönemde 6 milyon 100 bin varil azalarak 298 milyon 700 bin varile geriledi.

Bunun yanı sıra, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Orta Doğu'daki Körfez üreticilerinin çatışmalar sırasında kaybedilen üretimi yeniden devreye almaya devam etmesiyle küresel petrol arzının temmuzda bir önceki aya göre günlük 2,4 milyon varil artarak 101,5 milyon varile yükseldiğini bildirdi.

Söz konusu veriler piyasa oyuncularının arz endişelerini hafifletse de, aynı raporda küresel petrol arzının yıl genelinde günlük 4,3 milyon varil azalarak ortalama 102 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceğinin öngörülmesi fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretiminin arttığına işaret eden veriler de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, örgütün günlük ham petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 1 milyon 659 bin varil artarak 23 milyon 632 bin varile yükseldi.

Bununla birlikte, jeopolitik gelişmeler fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Pakistan hükümet kaynakları, ABD ile İran'ın 17 Ağustos'ta süresi dolacak İslamabad Mutabakatı kapsamındaki 60 günlük ateşkesin uzatılması konusunda "anlaştığını" bildirdi.

AA muhabirine konuşan kaynaklar, tarafların arabuluculara ateşkesin uzatılmasına ilişkin onaylarını ilettiğini aktarırken, ateşkesin 17 Ağustos'tan sonra ne kadar süreyle uzatılacağına ilişkin temasların devam ettiğini belirtti.

Söz konusu açıklamalar petrol piyasalarında arz kesintisi endişelerini kısmen hafifletse de, ABD ve İran yönetimlerinden Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin gelen birbiriyle çelişen açıklamalar fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Hürmüz Boğazı üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu belirtti.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukasının herkes tarafından "çelikten duvar" olarak nitelendirildiğini ve İran'ın bu konuda yapabileceği bir şey olmadığını savunan Trump, "Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu kırıp geçirildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." ifadelerini kullandı.

İran yönetimi ise Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin açıklamalarına, "Şartlarımız kabul edilene kadar Boğaz yeniden açılmayacak." yanıtını verdi.

Brent petrolde teknik olarak 89,40 doların direnç, 88,41 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.