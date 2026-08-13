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Türkiye
AA 13.08.2026 10:03

Yıkılan binadan kopan betonlar 2 binaya zarar verdi

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 6 katlı binadan kopan beton parçalarının isabet ettiği 2 binada hasar oluştu. Binayı boşaltan vatandaşlar belediyenin misafirhanelerine yönlendirildi.

Hürriyet Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde 6 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında kontrollü yıkımı için bitişiğinde bulunan 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Binanın yıkımı sırasında kopan beton parçaları, boşaltılan apartman ile yanındaki binaya isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede boşaltılan binanın kirişinin zarar gördüğü ve bazı duvarlarının yıkıldığı, diğer binadaki hasarın ise küçük çaplı olduğu tespit edildi.

Tahliye edilen binada yaşayan vatandaşlar, belediyenin misafirhanelerine yönlendirildi.

Ekiplerin hasar gören binalara yönelik incelemeleri sürüyor.

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İstanbul Kentsel Dönüşüm
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