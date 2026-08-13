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Ekonomi
AA 13.08.2026 10:22

Bakan Şimşek, motorinde "kademeli ÖTV" uygulamasını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorin için devreye alınan kademeli özel tüketim vergisi (ÖTV) uygulamasına ilişkin, "Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, motorinde "kademeli ÖTV" uygulamasını değerlendirdi

Bakan Şimşek, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Kararı ile motorin için getirilen kademeli ÖTV uygulamasını değerlendirdi.

Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadeleyle sağlanan mali alanı, dezenflasyon sürecini desteklemek için kullandıklarına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz. Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz. Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Motorine kademeli ÖTV uygulanacak
Motorine kademeli ÖTV uygulanacak

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Enflasyon ÖTV Mehmet Şimşek
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