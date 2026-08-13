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Dünya
AA 13.08.2026 10:11

Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusu için kullanılan İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Rusya: Ukrayna'nın ordu için kullandığı İzmail ve Reni limanlarına saldırı düzenledik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Odessa bölgesindeki limanlara gece saldırılar düzenlediği kaydedilen açıklamada, saldırılarda Reni Limanı'nda Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin yönetim merkezinin, İzmail Limanı'nda da Ukraynalı askerlerin geçici olarak konuşlandığı yer ile askeri yüklerin sevkiyatı ve depolanması için kullanılan altyapı unsurlarının vurulduğu aktarıldı.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

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