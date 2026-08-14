Türkiye'nin orman varlığı için 6 ayda yaklaşık 16,5 milyar lira harcandı

OGM'nin 2026 yılına ilişkin Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin orman varlığı, ağaçlandırma çalışmaları ve diğer faaliyetlerle artırılıyor.

OGM, ekosistemin sağlığını takip ederek ormanları her türlü zararlıya karşı koruyor ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı da orman varlığının sürdürülebilirliğini sağlıyor.

Bu kapsamda Genel Müdürlük, ormanların ve doğanın korunması ile sürdürülebilir yönetimi, toprak ve su kaynaklarının kullanımı ve yönetimi ile kırsal kalkınma alanlarında programları devreye aldı.

Genel Müdürlükçe, "Ormanların ve Doğanın Korunması ile Sürdürülebilir Yönetimi Programı" çerçevesinde bu yılın ocak-haziran döneminde ormanların ve kaynaklarının korunması için 10 milyar 459 milyon 468 bin 164 lira, geliştirilmesi ve genişletilmesi için 4 milyar 795 milyon 576 bin 49 lira ve işletilmesi için de 1 milyar 242 milyon 63 bin 171 lira harcandı.

Böylece, söz konusu faaliyetler için toplam 16 milyar 497 milyon 107 bin 384 lira harcanmış oldu. Bu dönemde, "Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi Programı"na da 2 milyar 715 milyon 50 bin 882 lira harcandı.

Kırsal Kalkınma Programı'yla, orman köylülerinin kalkındırılması ve desteklenmesi için 6 ayda 3 milyar 844 milyon 124 bin 978 lira harcama yapıldı.

OGM, uyguladığı diğer programlar da dahil edildiğinde, yılın ilk 6 ayında 24 milyar 336 milyon 377 bin 315 liralık harcama gerçekleştirdi.

Yılın ikinci yarısı için 10,2 milyar liralık harcama tahmini

Genel Müdürlüğe bütçeden yatırım proje giderleri için 9 milyar 100 milyon 100 bin lira ödenek tahsis edildi. Ormancılık çalışmalarının ve ödemelerinin yılın ikinci 6 aylık döneminde daha yoğun olacağı dikkate alındığında yıl sonu itibarıyla 10 milyar 217 milyon 562 bin lira harcama yapılacağı tahmin ediliyor.

Yatırım projeleri kapsamında İklime Dirençli Ormanlar Projesi'ne 2 milyar 200 milyon lira, Helikopter ve Uçak Alımı Projesi'ne 267 milyon lira, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi'ne 493 milyon 500 bin lira, Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi'ne 1 milyar lira ve Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi'ne 2 milyar 367 milyon 462 bin lira harcama yapılması öngörülüyor.