Fransa'da orman yangını riski nedeniyle 50 vilayette turuncu alarma geçildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan kuraklık ve sıcaklık, yangın riskini artırıyor.

Yüksek orman yangını riski yüzünden çoğunluğu ülkenin kuzeybatısında bulunan 50 vilayette turuncu alarm verildi.

Ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklıkların gün içinde 40 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Bu yaz 5. sıcak hava dalgasının yaşandığı ülkenin kuzeyindeki Pas-de-Calais vilayetinde dün çıkan orman yangını hala kontrol altına alınamadı.

Pas-de-Calais Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangın nedeniyle 180 hektarlık alan zarar gördü ve bir ev kullanılamaz hale geldi.

Ille-et-Vilaine Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Saint-Just köyünde dün başlayan orman yangınında şu ana kadar 200 hektarlık alan zarar gördü.

Bölgeden 96 kişi tahliye edildi, 208 itfaiye eri yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.