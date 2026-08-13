Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak
19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın
21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu
21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler
21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
17 Ağustos Pazartesi:
21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam