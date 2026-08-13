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TRT Haber 13.08.2026 13:13

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Süper Lig'de ilk hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde ilk hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.30 Galatasaray-Arca Çorum FK: Batuhan Kolak

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Gürcan Hasova

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Oğuzhan Aksu

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor: Yasin Kol

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor: Mehmet Türkmen

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK: Halil Umut Meler

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe: Kadir Sağlam

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