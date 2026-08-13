Fethiye'de gezi teknesi alev alev yandı: Vatandaşlar denize atladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde günübirlik mavi tur düzenlenen "İmparator Atila" isimli teknede, Katrancı Koyu yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneye yayıldı.
Teknede bulunanlar can yelekleriyle denize atladı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu tekneden, çalışanlarla birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi.
Tahliye edilenlerden bazıları Göcek ve Karagözler mahallelerindeki Sahil Güvenlik Komutanlığının iskelelerine getirildi.
Bekleyen ambulanslarla dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Bazı çocukların ise sağlık ekiplerince tedbir amaçlı kontrolleri yapıldı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası kullanılmaz hale gelen teknenin karaya çıkarılması için çalışma yapılacağı öğrenildi.
Öte yandan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.