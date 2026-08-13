Parçalı Bulutlu 30.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.08.2026 14:06

İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da oynanacak

2027 İspanya Süper Kupa maçları, 2-7 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak. Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in katılacağı organizasyonda maçlar, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İspanya Süper Kupa maçları İstanbul'da oynanacak
[Fotograf: AA]

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonundan (RFEF) yapılan açıklamada, Barcelona, ​​Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonda maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı belirtildi.

Yedi farklı ülkeden gelen organizasyona ev sahipliği yapma teklifinin incelendiği ve İstanbul'da karar kılındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası futbol takviminde sağlam bir yer edinmiş, dünya çapında 150'den fazla ülkede yayınlanan ve 2016'daki şampiyonluğunda Barcelona'nın zafer kazandığı bu turnuvanın 2027 edisyonu İstanbul'da gerçekleşecek."

ETİKETLER
Barcelona İspanya Real Madrid Son Dakika Süper Kupa
Sıradaki Haber
İngiltere hükümeti, orman yangını riski nedeniyle mangal satışlarını askıya alma çağrısı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:42
Balıkesir ve Bilecik’teki yangınlara müdahale ediliyor
15:18
Muğla'da bayrağımızı yakan şüpheli tutuklandı
15:19
Ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor
15:03
İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da zorla tahliye ettiği Filistinlilere ait 16 eve el koydu
14:53
Hatay'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
14:35
Almanya'da bu yıl aşırı sıcaklara bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 500 civarına yükseldi
Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Trabzon'un ticaret geleneğini yaşatıyor
Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Trabzon'un ticaret geleneğini yaşatıyor
FOTO FOKUS
Fethiye'de gezi teknesi alev alev yandı: Vatandaşlar denize atladı
Fethiye'de gezi teknesi alev alev yandı: Vatandaşlar denize atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ