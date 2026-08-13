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Türkiye
TRT Haber 13.08.2026 11:45

Diyarbakır'da 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi

Diyarbakır'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi, 17 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonda; 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde; 54 operasyonel tim, 620 personelin katılımıyla "Yasa Dışı Kenevir Ekimi İle Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda; 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edilerek imha edildi, 24 kg esrar ele geçirildi ve 17 şüpheli zehir taciri yakalandı.

"Sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı uyuşturucu ekim faaliyetlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" denilen açıklamada, Jandarma, Daire Başkanlığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonda emeği geçenler tebrik edildi.
 
 

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Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Kenevir Uyuşturucu
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