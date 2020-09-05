Ankara'dan ayrılan askerlik yükümlüleri, dün akşam saatlerinde Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle terminal içinde ve çevresinde yoğunluk oluştu.

Peronlarda ve terminal önünde eğlence yapan kişiler, askerleri omuzlarda taşıyıp havaya fırlattı. Askerlerden biri, sıra halinde eğilip yol yapan yakınlarının sırtında yürüdü.

[Fotoğraf: DHA]

Sosyal mesafenin ortadan kalktığı uğurlama sırasında pek çok kişinin de maskesiz olduğu görüldü.

Terminalde ortaya çıkan görüntüler, yolcular, otobüs şoförleri ve AŞTİ çalışanlarının tepkisine neden oldu. Bunun üzerine terminale polis ekipleri sevk edildi.

Polis, peronlarda gezip, megafonla anons yaparak tepkiye neden olan eğlenceleri sonlandırdı.