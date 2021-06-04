Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 07:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı
Ankara'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı yollarla silah ticareti yapan kişilere yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan açık kaynak araştırmaları sonucunda sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Altındağ, Keçiören ve Mamak ilçelerinde ikamet eden şahısların ev adreslerinde yapılan arama sonucunda 7 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, 8 şarjör ve 295 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Silah Kaçakçılığı
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