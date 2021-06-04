Zonguldak'ın Terakki Mahallesi'nde yapılan, adını 1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'ten alan cami, bugün ibadete açılıyor.

6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Açılış için Cuma namazının ardından tören gerçekleştirilecek.

İhtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan caminin temeli 2018 yılında atıldı. Ancak yaşanan bazı sorunlar nedeniyle inşaatı durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tekrar ihale edilen camideki çalışmalar sona erdi.

Uzun Mehmet Camii, kentin en büyük kapasiteli ibadethanesi olma özelliği taşıyor. 71 metre yüksekliğinde 4 minare barındırıyor.

Camide şehrin simgesi olan kömür de kullanıldı. Beyaz mermere kömür ile "Ya Allah" yazısı işlendi ve caminin mihrap cephesine yerleştirildi.

12 bin metrekarelik proje alanına ve 2 bin 500 metrekarelik cami bölümüne sahip camide ayrıca, çocuk parkı, gezi ve bisiklet gibi sosyal alanlar da yer alıyor.