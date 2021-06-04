Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Marmara Belediyeler Birliği ortaklığıyla bugün " Marmara Denizi'nde Müsilaj Problemi ve Çözüm Önerileri" başlıklı çevrimiçi çalıştay yapılacak.

Çalıştayda, Marmara Denizi'nin mevcut çevresel durumu ve bunun deniz ekosistemine etkileri, kentsel atıksu yükü, su ürünleri ve turizm başta olmak üzere çevre yönetiminin sektörel etkileri, tarımsal kirlilik ve gemilerden kaynaklı kirlilik konuları ele alınacak.

Çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üretilecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etmişti.

Marmara'da 91 nokta denetlendi

Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini belirtmişti.

Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurgulamıştı.

"Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı" kamuoyuyla paylaşılacak

Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.