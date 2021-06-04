Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına düzenlenen sergiyi gezdi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi ziyaret etti.
Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da Fatih Belediye Başkanlığını ziyaret ettiklerini bildirdi.
Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldıklarını belirten Şentop, ayrıca merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal anısına İstanbul Üniversitesi ve Fatih Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen, evrak ve bazı eşyalarından oluşan sergiyi gezdiklerini kaydetti.
TBMM Başkanı Şentop paylaşımında sergi ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Etiketler: Mustafa Şentop
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