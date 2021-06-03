Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu ile bir jandarma personeli şehit oldu, 4 jandarma personeli yaralandı.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bunun üzerine Bitlis Tatvan Anadere köyü kırsalında Eren-11 Şehit Jandarma Teğmen Baki KOÇAK 2021/1 Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köylerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer aldığı belirlendi.

Operasyonda ayrıca teröristlere ait silah, mühimmat ve plastik patlayıcı bulundu.