Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehit verdiğimiz Eren-11 Operasyonu'nda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride arandığı belirlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalındaki terör operasyonunda bir güvenlik korucusu ile bir jandarma personeli şehit oldu, 4 jandarma personeli yaralandı.
Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Bunun üzerine Bitlis Tatvan Anadere köyü kırsalında Eren-11 Şehit Jandarma Teğmen Baki KOÇAK 2021/1 Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Kuşluca, Karaçalı ve Çavuşlar köylerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri kategoride yer aldığı belirlendi.
Operasyonda ayrıca teröristlere ait silah, mühimmat ve plastik patlayıcı bulundu.
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