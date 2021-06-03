Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 78 oldu
İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 78'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısı 78'e yükseldi.
Etiketler: Terörle Mücadele Terör Örgütü İçişleri Bakanlığı
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