Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan MKP terör örgütü mensubu 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne/İpsala'da görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda MKP terör örgütü üyesi oldukları belirlenen şahıslar Jandarmaya teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Terör Örgütü
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