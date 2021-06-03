Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Bisiklet Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlıklı bir yaşam ve zararlı gazları solumadığımız tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim." ifadesini kullandı.
Sağlıklı bir yaşam ve zararlı gazları solumadığımız tertemiz bir doğa için pedalları çevirelim. #DünyaBisikletGünü pic.twitter.com/NsrhyY9XSV— Fuat Oktay (@fuatoktay) June 3, 2021
Etiketler: Fuat Oktay
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