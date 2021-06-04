Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit döneminde planlanan ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 2016'da yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı.

Yıllık 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı'nın önemi Karadeniz'de 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfinin ardından arttı. Keşifle birlikte limana tahsis edilen alan da genişletildi.

Gaz, deniz tabanından 150 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşacak. Liman, dünya çapında bir teknolojik operasyona ev sahipliği yapacak. Doğal gaz, 2023 yılında limandaki işleme merkezinde ekonomiye kazandırılacak.

Filyos Limanı, Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu ülkeleri arasındaki kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olarak tüm bölgenin yükünü Karadeniz'den Rusya'ya, Balkanlar'a hatta İskandinav ülkelerine taşıyacak.

Aynı anda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek

Liman, 14 metre derinliğindeki rıhtımı sayesinde 70 bin detveyt tonluk genel kargo gemileri ile 8 bin TEU'luk konteyner gemilerine, 19 metre derinliğindeki rıhtımla 180 bin detveyt tonluk kuru yük gemileriyle 14 bin TEU'luk konteyner gemilerine hizmet verecek.

Limanda, aynı anda farklı boyutlarda 13 geminin elleçlenmesi yapılabilecek. Liman, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacak.

En önemli lojistik üslerden birisi olacak liman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile bugün açılacak.